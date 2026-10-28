Populația României e în continuă scădere

Publicat 28 oct. 2026, 10:14 Sursă capital

Populația României după domiciliu a ajuns la 21.557.600 de persoane la 1 iulie 2026, în scădere cu 0,5% față de anul anterior, potrivit datelor provizorii ale INS.

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