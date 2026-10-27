Costul unui trai decent în România: 11.668 de lei pe lună pentru o familie cu doi copii

Publicat 27 oct. 2026, 12:08 Sursă tvrinfo

Costul coșului minim de consum pentru o familie formată din doi adulți și doi copii a ajuns la 11.668 de lei pe lună în septembrie 2026, cu o creștere anuală de 2,6%, potrivit unei analize realizate de Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România.

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