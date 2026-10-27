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Cazul Anastasia. Ce pedeapsă a primit șoferița fără permis care a accidentat-o mortal pe fetiță

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat27 oct. 2026, 11:20
Sursăagerpres

Femeia care a lovit-o mortal pe fetița de 4 ani, Anastasia, în comuna Scobinți (Iași) în iunie 2022, a fost condamnată în primă instanță la 5 ani și 6 luni închisoare cu executare.

Judecătoria Pașcani a stabilit o pedeapsă de 4 ani și 6 luni închisoare pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Această sancțiune a fost contopită cu 3 ani cu suspendare pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, rezultând o pedeapsă finală de executat de 5 ani și 6 luni.

Instanța a admis acțiunile formulate de familia Victimei și a obligat Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România să plătească peste 1,5 milioane de lei daune morale. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Contextul accidentului

Conform anchetei, incidentul s-a petrecut pe 1 iunie 2022, la ora 18:37, pe drumul județean DS 516, în localitatea Sticlăria, comuna Scobinți. Mariana Coșofreț a acroșat-o cu partea din stânga față a autoturismului pe D.E.A., în vârstă de 4 ani, accident în urma căruia fetița a decedat.

În luna iulie 2022, femeia a fost trimisă în judecată inițial doar pentru conducerea unui vehicul fără permis. Parchetul a informat la acel moment că s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Avocatul Adrian Cuculis a formulat plângere împotriva ordonanței de clasare, iar instanța a întors dosarul la Parchet. După continuarea cercetării, șoferița a fost deferită justiției și pentru ucidere din culpă.

La distanță de patru ani de zile de când fetița de patru ani Anastasia a fost omorâtă de o șoferiță la Hârlău și tot la patru ani distanță de când a intrat în vigoare Legea Anastasia, șoferița care a omorât-o pe fetiță primește cinci ani și jumătate de închisoare cu executare. Soluția a fost greu de obținut, fiindcă trebuie să amintesc faptul că atât polițistul de caz, cât și procurorul au considerat că șoferița nici măcar nu trebuie să fie cercetată pentru ucidere din culpă și au încercat în permanență să albească fapta. După patru ani de procese, a fost condamnată pe fond la cinci ani și jumătate de închisoare cu executare, iar Legea Anastasia încă produce efecte pentru toate victimele accidentelor rutiere. Amintesc ca Legea Anastasia nu mai permite judecătorilor să dispună suspendarea executării pedepsei cu închisoarea în caz de ucidere din culpă cu șofer băut ori intoxicat cu substanțe interzise.

a anunțat avocatul Adrian Cuculis Adrian Cuculis

După acest accident, Parlamentul a adoptat Legea Anastasia. Norma prevede eliminarea posibilității suspendării executării pedepsei în cazurile de ucidere din culpă comise de șoferi fără permis sau aflați sub influența alcoolului ori a drogurilor.

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