Ungaria a inaugurat tronson de 28 km spre România, dar lucrările la drumul expres din Satu Mare nu au început

Ungaria a inaugurat marți, 27 octombrie, primii 28,2 kilometri ai drumului expres M49. Pe teritoriul românesc, tronsonul de 11 kilometri dintre Satu Mare și punctul de frontieră Oar nu a intrat încă în construcție.
Tronsonul deschis circulației leagă autostrada M3, în apropierea localității Mátészalka, de Ököritófülpös. Drumul este amenajat cu câte două benzi pe sens și include patru noduri rutiere denivelate, cinci intersecții cu sens giratoriu și 22 de structuri de artă.
Ministrul ungar al Transporturilor și Investițiilor, Vitézy Dávid, a anunțat la inaugurare că următoarea etapă a proiectului va fi finalizată până pe 30 iunie 2029. Investiția necesară pentru acest sector este estimată la aproximativ 190 de miliarde de forinți.
Situația pe partea românească
Proiectul Someș Expres ar urma să conecteze centura municipiului Satu Mare cu punctul de trecere a frontierei de la Oar. Tronsonul are o lungime de aproximativ 11 kilometri și prevede amenajarea a câte două benzi pe sens, a două noduri rutiere, a două parcări și a unui centru de întreținere și control.
Potrivit informațiilor publicate de Adevarul, documentația tehnică este finalizată, iar constructorul a fost desemnat. Totuși, lucrările nu au început din cauza suspendării procedurii de atribuire timp de câteva luni în 2024, după depunerea unor numeroase solicitări de clarificare.
Valoarea inițială estimată a contractului de execuție se situa între 738 și 832 de milioane de lei, pentru o durată de lucrări de 24 de luni. Ulterior, Primăria Satu Mare a prezentat proiectul cu o valoare de peste un miliard de lei.
Primarul a criticat întârzierile și a precizat că autoritățile trebuie să rezolve problemele administrative care împiedică demararea șantierului. Acesta a anunțat că va solicita Guvernului și conducerii Ministerului Transporturilor intervenția pentru deblocarea investiției.
Realizarea drumului expres ar asigura o conexiune rapidă cu autostrada M3 din Ungaria și, prin aceasta, cu Budapesta și rețeaua europeană de autostrăzi. Transportatorii ar beneficia de timpi de deplasare mai mici și de costuri logistice reduse, iar accesul la infrastructura rutieră de mare viteză ar putea crește atractivitatea județului pentru investitori.