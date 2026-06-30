Estimări sumbre făcute de NASA după cutremurele din Venezuela. Aproape 59.000 de clădiri ar fi fost avariate sau distruse

Aproape 59.000 de clădiri ar fi fost avariate sau distruse în urma cutremurelor puternice care au lovit Venezuela, potrivit unei evaluări preliminare realizate cu ajutorul datelor satelitare publicate de NASA.
Estimarea arată dimensiunea uriașă a dezastrului lăsat în urmă de cele două seisme produse pe 24 iunie. Cutremurele, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, au afectat grav mai multe zone ale țării, în special regiunea La Guaira și zona capitalei Caracas.
Datele analizate de specialiști indică faptul că aproximativ 58.870 de clădiri ar fi putut suferi avarii sau ar fi fost distruse. Este vorba despre o primă evaluare rapidă, realizată pe baza modificărilor observate la sol prin imagini radar din satelit.
NASA vorbește despre o evaluare preliminară
Specialiștii care au realizat analiza spun că cifra trebuie privită ca un indicator al posibilelor pagube, nu ca un bilanț final. Evaluarea nu a fost verificată complet la fața locului, însă oferă o imagine de ansamblu asupra zonelor unde distrugerile ar putea fi mult mai mari decât arată datele oficiale inițiale.
NASA a transmis că sateliții furnizează imagini și date importante pentru echipele aflate pe teren. Aceste informații pot ajuta autoritățile și salvatorii să înțeleagă mai bine unde sunt cele mai afectate zone și unde trebuie concentrate intervențiile.
Estimarea bazată pe date satelitare este mult mai mare decât bilanțul anunțat până acum de autoritățile venezuelene privind numărul clădirilor avariate. Tocmai această diferență ridică noi semne de întrebare despre amploarea reală a dezastrului.
Salvatorii continuă căutările printre ruine
În zonele lovite de cutremure, echipele de intervenție continuă căutările printre dărâmături. Mii de oameni au fost afectați, iar multe familii încă își caută rudele dispărute.
Regiunea La Guaira este considerată una dintre cele mai greu lovite de seisme. Acolo, clădiri întregi s-au prăbușit, iar salvatorii lucrează în condiții dificile pentru a găsi supraviețuitori și pentru a evalua siguranța construcțiilor rămase în picioare. Cutremurele au pus o presiune uriașă și pe sistemul medical, care se confruntă cu un număr mare de răniți, cu spitale afectate și cu nevoia urgentă de sprijin pentru persoanele rămase fără locuințe.
Bilanțul ar putea crește
Pe măsură ce echipele ajung în zonele izolate sau greu accesibile, bilanțul pagubelor ar putea crește. Datele satelitare indică o posibilă amploare mult mai mare a distrugerilor, iar verificările de la sol vor fi esențiale pentru stabilirea situației reale. Autoritățile și echipele internaționale de intervenție încearcă acum să identifice clădirile nesigure, să sprijine persoanele rămase fără adăpost și să continue operațiunile de căutare.