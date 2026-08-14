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Social· 1 min citire
Spania continuă să se confrunte cu incendiile de pădure
Incendii Spania
Publicat14 aug. 2026, 12:57
Sursărealitatea.net
Cea mai complicată situație este în localitatea Aznalcóllar, de 6.000 de locuitori.
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