DSU face apel la protejarea animalelor în zilele geroase

DSU atrage atenţia asupra riscurilor la care sunt expuse animalele

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) atrage atenţia asupra riscurilor la care sunt expuse animalele în perioada următoare, în contextul prognozelor meteorologice care indică temperaturi extrem de scăzute.

Reprezentanţii instituţiei subliniază că, pe lângă măsurile de protecţie pentru populaţie, este esenţial ca şi animalele să beneficieze de atenţie şi îngrijire adecvată în condiţii de ger.

Potrivit DSU, câteva gesturi simple pot face o diferenţă semnificativă.

Animalele din curţi sau gospodării trebuie să aibă adăposturi corespunzătoare, bine izolate, ferite de vânt, frig şi umezeală. De asemenea, este important ca acestea să primească hrană suficientă şi apă, adaptate temperaturilor scăzute, pentru a-şi menţine energia şi rezistenţa la frig.

Autorităţile recomandă evitarea lăsării animalelor legate sau imobilizate pe perioade lungi în condiţii de ger, precum şi verificarea frecventă a animalelor vârstnice, bolnave sau considerate vulnerabile. În cazul animalelor fără stăpân aflate în pericol din cauza temperaturilor extreme, DSU îndeamnă cetăţenii să anunţe autorităţile competente sau organizaţiile de protecţie a animalelor, pentru intervenţii şi sprijin specializat.

„Implicarea responsabilă a fiecăruia dintre noi poate salva vieţi”, transmit reprezentanţii DSU.

Pentru informaţii suplimentare despre modul de protecţie în condiţii de vreme extremă, cetăţenii sunt invitaţi să acceseze platforma Fii pregătit şi să descarce gratuit aplicaţia DSU, care oferă recomandări utile şi actualizate pentru diverse situaţii de urgenţă.

Animale salvate de pompieri, după ce au rămas blocate în gheaţă

Temperaturile deosebit de scăzute înregistrate la nivelul întregii ţări au dus, în ultimele zile, la situaţii critice pentru animale şi păsări. Pompierii au fost solicitaţi să intervină în mai multe judeţe, după ce gheaţa formată pe lacuri şi râuri a pus în pericol viaţa acestora.

La Constanţa, echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au intervenit marţi pe lacul Tăbăcărie, unde mai multe lebede au rămas blocate în gheaţă. La faţa locului au fost trimise o autospecială cu apă şi spumă, precum şi o ambarcaţiune, iar păsările au fost eliberate în siguranţă.

În judeţul Bihor, pompierii au salvat un câine căzut în apele Crişului Repede, după ce gheaţa a cedat sub greutatea lui.

Intervenţia a avut loc în zona Podului Dacia din Oradea, la aproximativ trei metri de mal. Patrupedul, aflat în stare de hipotermie, a fost scos din apă, încălzit şi transportat la Adăpostul Grivei, pentru identificarea proprietarului, întrucât purta zgardă.