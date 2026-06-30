Advertising
Social· 1 min citire
Cutremur în România marți, 30 iunie. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs
Cutremur în România
Publicat30 iun. 2026, 08:02
Sursărealitatea.net
Un cutremur slab s-a produs marți dimineață, 30 iunie 2026, în zona seismică Vrancea. Seismul a fost înregistrat la ora 05:28:41, ora locală a României.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:56Venezuelenii afectați de cutremure acuză guvernul de reacție întârziată: „Operațiunea de salvare a început foarte târziu”
- 10:52România intră în zona de risc privind resursele de apă. Țara noastră folosește aproape 34% din disponibil
- 09:07România, prima țară din UE care riscă să rămână aproape fără apă. Schimbările climatice adâncesc criza
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News