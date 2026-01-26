Crima de la Cenei redeschide dezbaterea despre răspunderea penală a minorilor. Ce spune legea acum și ce schimbări se iau în calcul

Ce spune legea acum și ce schimbări se iau în calcul

Crima comisă recent de mai mulți minori în localitatea Cenei, județul Timiș, a declanșat o reacție fermă la nivel guvernamental și ar putea duce la modificarea legislației penale privind răspunderea penală a minorilor.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat constituirea unui grup de lucru în cadrul ministerului, care va analiza oportunitatea schimbării condițiilor în care minorii pot fi trași la răspundere penală, inclusiv vârsta minimă prevăzută de lege.

„Crima comisă de minorii din Timiș ne-a șocat pe toți. Am dispus constituirea unui grup de lucru care să analizeze posibilitatea modificării regimului răspunderii penale a minorilor”, a declarat ministrul Justiției.

Potrivit acestuia, grupul de lucru va colabora cu instituții judiciare, specialiști din domeniul medical, asociații profesionale și reprezentanți ai societății civile, pentru a identifica soluții rapide, dar bine fundamentate.

Ministrul subliniază că problematica infracționalității juvenile implică o responsabilitate socială majoră, iar modificările legislative trebuie să țină cont nu doar de sancționare, ci și de prevenție, educație și măsuri corecționale extrapenale.

„Legea trebuie să țină pasul cu evoluțiile sociale, economice și tehnologice. Nu este vorba doar despre pedepse, ci și despre prevenirea faptelor și reintegrarea minorilor”, a explicat Marinescu.

Acesta a indicat mai multe cauze care contribuie la creșterea infracționalității juvenile, printre care expunerea la conținut violent pe rețelele sociale, accesul facil la substanțe interzise, lipsa sprijinului social și abandonul școlar.

„Este nevoie de o strategie națională integrată pentru combaterea infracționalității juvenile. Momentul pentru a o construi este acum”, a mai declarat ministrul Justiției.

Ce prevede în prezent Codul Penal

Conform articolului 113 din Codul Penal, răspunderea penală a minorilor în România este stabilită în funcție de vârstă și de existența discernământului:

Copiii sub 14 ani nu pot fi trași la răspundere penală, legea prezumând în mod absolut lipsa discernământului.

Minorii între 14 și 16 ani răspund penal doar dacă se dovedește că au acționat cu discernământ.

Minorii între 16 și 18 ani răspund penal deplin, însă beneficiază de un regim special, în care măsurile educative sunt, de regulă, prioritare în fața pedepselor privative de libertate.

Analiza demarată de Ministerul Justiției ar putea duce, în perioada următoare, la propuneri concrete de modificare a acestor prevederi, pe fondul presiunii publice generate de cazul de la Cenei.