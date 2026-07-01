Avocatul lui Viorel Pașca, prima reacție în dosarul „Azilelor groazei” din Bihor: „A fost o acțiune caritabilă. Statul i-a respins, domnul Pașca i-a salvat de pe drumuri”

Răzvan Doseanu, avocatul lui Viorel Pașca — cel care coordona de ani de zile mai multe centre neautorizate pentru persoane vulnerabile în județul Bihor —, a oferit primele explicații oficiale după aducerea suspecților la audieri în București. În timp ce procurorii vorbesc despre trafic de persoane și peste 200 de acte materiale, apărarea susține că ancheta vizează o activitate pur umanitară.
„Sunt nedormiți de 30 de ore”. Membrii familiei Pașca au refuzat să dea declarații
Potrivit avocatului Răzvan Doseanu, nucleul dosarului vizează familia lui Viorel Pașca, deși față de alți complici s-a luat doar măsura controlului judiciar, fără o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Avocatul a reclamat epuizarea clienților săi, motiv pentru care aceștia s-au prevalat de dreptul la tăcere în prima fază.
„Clienții mei nu au dat declarații. Sunt nedormiți de peste 30 de ore. Procedurile au început ieri dimineață la ora 6:00, la Oradea, după care au fost aduși pe drum până la București. Am discutat cu fiecare în parte, inclusiv cu domnul Pașca”, a explicat Răzvan Doseanu.
Apărarea demontează acuzațiile de jaf: „Banii au fost dați de bunăvoie, există semnături”
Întrebat despre acuzațiile conform cărora bătrânii și persoanele cu afecțiuni psihice din centre erau deposedate de pensii și indemnizații, Doseanu a precizat că Viorel Pașca deține dovezi scrise pentru fiecare leu încasat pentru întreținerea asistaților.
„Nu se pune problema să li se fi luat banii. Domnul Pașca susține că cei care au achitat anumite sume din drepturile pe care le aveau au făcut-o de bunăvoie. Există semnături justificative pentru fiecare sumă de bani. În ceea ce privește cele 210 acte materiale pe infracțiunea de trafic de persoane, se pare că sunt vizate persoane cu probleme de natură psihică. Eu nu le-am evaluat, nu pot spune dacă aveau sau nu discernământ, dar în niciun caz nu au fost izolate sau sechestrate”, a completat avocatul.
Statul român, acuzat că a abandonat victimele
Linia de apărare a familiei Pașca se bazează pe faptul că rețeaua de centre din Bihor a preluat cazurile sociale grave pe care spitalele și direcțiile de asistență socială ale statului le-au respins de-a lungul timpului.
„Poziția domnului Pașca și a familiei este fermă: a fost o chestiune voluntară, o acțiune caritabilă și de ajutorare, în condițiile în care aceste persoane fuseseră respinse de autoritățile statului român. Dacă nu ar fi fost primite în centrele domnului Pașca, acești oameni ar fi ajuns, efectiv, să moară pe drumuri”, a concluzionat avocatul Răzvan Doseanu.