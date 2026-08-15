Economie· 2 min citire

Acciza la motorină scade cu 20%. Șoferii spun că măsura nu este suficientă

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat15 aug. 2026, 15:52
Actualizat15 aug. 2026, 15:54
SursăRealitatea PLUS

În timp ce România traversează crize suprapuse, statul vine cu praf în ochi pentru români! De mâine, intră în vigoare reducerea accizei la motorină cu 20%. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri se va ieftini cu 34 de lei. Șoferii susțin că măsura nu este suficientă.

Reporter: Cum vi se par prețurile în acest moment?

Șofer: Evident mari, ca în toată Europa.

Datele arată că țara noastră conduce clasamentul scumpirilor la motorină în Uniunea Europeană. Potrivit cifrelor, într-o singură săptămână, prețul a urcat cu 7,5%. Motorina standard se apropie de 11 lei, iar reducerea accizei cu 20% aduce o ieftinire cu doar 68 de bani pe litru.

Șofer: Nu mi se pare suficient. Trebuie să ieftinească mult mai mult, așa că eu oricum merg pe benzină, gaz, nu sunt legat de motorină, dar...

Reporter: Cum vi se par prețurile în acest moment?

Șofer: Extrem de mari! Nu-i prea suficient, nu știu... Eu am mașină pe benzină, ca idee, n-am... dar ar fi bine să cât mai puțin să fie. Că eu merg și pe gaz și pe benzină, mai mult merg pe gaz, ca idee.

Reporter: Cum vi se par prețurile acum și ce s-a întâmplat în ultima perioadă?

Șofer: Păi, tot mult sunt... Eu optez pentru ce n-am optat niciodată, pentru mașină electrică, ca idee. Cel mai bine, oricum ne-a distrus...

Măsura se aplică până la finalul lunii, dar experții spun că prețurile mari de la pompă se vor transfera în costurile finale. Transportul mai scump poate aduce prețuri mai mari la alimente cu 15%.

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