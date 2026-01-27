Avertisment CNAIR pentru drumurile montane. Căderi de pietre și blocuri de stâncă de pe versanţi
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) transmite un avertisment important pentru participanții la trafic, semnalând un risc ridicat de căderi de pietre și blocuri de stâncă pe mai multe sectoare de drum montan și de defileu. Situația este generată de fenomenul de îngheț–dezgheț înregistrat în ultimele zile.
Potrivit reprezentanților CNAIR, alternanța temperaturilor sub și peste pragul de îngheț favorizează infiltrarea apei în fisurile din rocă. În momentul înghețului, apa își mărește volumul, iar la dezgheț contribuie la slăbirea structurii versanților, ceea ce poate duce la desprinderea bruscă a materialului stâncos.
„În urma acestor procese naturale, există posibilitatea ca pietrele sau blocurile de stâncă să ajungă pe carosabil fără semne prealabile, punând în pericol siguranța rutieră”, precizează CNAIR.
Recomandările drumarilor pentru șoferi
În acest context, autoritățile le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență sporită pe sectoarele de drum expuse acestui risc. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza în zonele semnalizate, să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și să evite oprirea sau staționarea la baza versanților.
De asemenea, respectarea indicatoarelor rutiere și a semnalizării temporare este esențială, la fel și urmarea indicațiilor oferite de echipele aflate pe teren.
Monitorizare permanentă a zonelor cu risc
CNAIR anunță că echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova monitorizează constant sectoarele vulnerabile și intervin ori de câte ori este necesar pentru îndepărtarea materialului căzut și pentru menținerea siguranței circulației.
Autoritățile subliniază că prudența șoferilor, combinată cu intervențiile rapide ale drumarilor, poate reduce semnificativ riscul producerii unor evenimente rutiere grave în această perioadă.
