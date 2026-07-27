Sorin Grindeanu, înaintea sesiunii extraordinare: „PSD nu va spune «da» automat”. Ce proiecte susțin social-democrații

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat poziția partidului înaintea sesiunii extraordinare a Parlamentului, convocată pentru adoptarea mai multor proiecte legate de PNRR și pentru rezolvarea unor probleme urgente. Social-democratul susține că PSD nu va vota automat toate inițiativele aflate pe ordinea de zi și că fiecare proiect va fi analizat în funcție de efectele asupra României și a populației.

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