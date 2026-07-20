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Actualitate· 1 min citire
Bărbat reținut de DIICOT după ce a încercat să introducă în țară 38 de kilograme de canabis, ascunse în plafonul unei autoutilitare
Foto DIICOT
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus, la data de 19 iulie 2026, reținerea unui bărbat în vârstă de 31 de ani, cercetat pentru introducerea în țară de droguri de risc, fără drept, și trafic de droguri de risc.
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