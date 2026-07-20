Fabian Radu (deputat AUR): „USR incită la ură și boicot împotriva religiei”

Deputatul AUR, Fabian Radu, condamnă în termeni duri afirmațiile recente făcute în spațiul public de un deputat român cu privire la boicotul orelor de religie. Potrivit acestuia, asistăm la o formă clară de incitare la ură față de care autoritățile trebuie să se sesizeze.

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