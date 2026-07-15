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Politica· 2 min citire
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Nicușor Dan nu a putut să pună stăpânire pe AUR, astfel încearcă să îl discrediteze, pentru a-și justifica derapajele anti-democratice”
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR)
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, critică ultimele declarații ale președintelui Nicușor Dan care a numit mincinos partidul AUR ca fiind „anti-occidental”. Potrivit senatorului, Nicușor Dan își dorește instaurarea unui regim personal care să-i permită să conducă singur și autoritar România, motiv pentru care inventează un așa-zis pericol extremist.
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