Preşedintele Zelenski l-a demis pe şeful Departamentului Serviciului de Securitate

Publicat 4 sept. 2026, 10:16 Sursă realitatea.net

Ofiţeri ai SBU au fost atacaţi cu focuri de armă, la 2 septembrie, de una dintre unităţile Forţelor de Apărare ale Ucrainei, în timp ce anchetau un presupus complot terorist rusesc împotriva unui membru al opoziţiei de la Moscova.

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