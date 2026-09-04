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Nicuşor Dan primeşte la Cotroceni 17 ambasadori străini. Ceremonia începe la ora 10:00

Nicușor Dan, președintele României

Nicușor Dan, președintele României

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat4 sept. 2026, 08:41
SursăRealitatea.net

Preşedintele României, Nicuşor Dan, va primi vineri, la Palatul Cotroceni, 17 ambasadori străini acreditaţi în România. Ceremonia este organizată cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare, documentele prin care diplomaţii îşi încep oficial mandatul în ţara noastră.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, întâlnirile sunt programate să înceapă la ora 10:00.

Printre diplomaţii care vor fi primiţi de şeful statului se numără Kevin Rex, noul ambasador al Canadei, Dragan Simeunovic, ambasadorul Serbiei, şi Stig Paolo Piras, ambasadorul Regatului Danemarcei.

Ambasadori din 17 state, primiţi la Cotroceni

La Palatul Cotroceni îşi vor mai prezenta scrisorile de acreditare ambasadorii agreaţi ai Vietnamului, Arabiei Saudite, Iranului, Coreei de Sud, Algeriei, Chile, Kazahstanului şi Thailandei.

Lista este completată de reprezentanţii diplomatici ai Republicii Coasta de Fildeş, Panama, Cambodgiei, Guatemalei, El Salvadorului şi Ghanei.

Ambasadorii care vor participa la ceremonie sunt:

  • Le Vinh Thang, Republica Socialistă Vietnam

  • Khalid bin Eid Al-Shammari, Regatul Arabiei Saudite

  • Seyed Mohsen Emadi, Republica Islamică Iran

  • Hur Seung-chul, Republica Coreea

  • Chaouki Chemmam, Republica Algeriană Democratică şi Populară

  • Alex Wetzig Abdale, Republica Chile

  • Amangeldy Sainov, Republica Kazahstan

  • Phuchphop Mongkolnavin, Regatul Thailandei

  • Yacouba Cisse, Republica Coasta de Fildeş

  • Javier Enrique Caraballo Salazar, Republica Panama

  • Chea Chanboribo, Regatul Cambodgiei

  • Gabriel Orellana Zabalza, Republica Guatemala

  • Kennedy Obed Reyes L, Republica El Salvador

  • Theresa Adjei-Mensah, Republica Ghana

Prezentarea scrisorilor de acreditare reprezintă una dintre etapele oficiale prin care un ambasador este recunoscut ca reprezentant diplomatic al statului pe care îl reprezintă în România.

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