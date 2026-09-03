Europa, avertizată că Rusia va continua escaladarea dacă nu este oprită. „Ceea ce provoacă Moscova este slăbiciunea”

Publicat 3 sept. 2026, 10:32 Sursă Realitatea.net

Un expert în securitate avertizează că Rusia ar putea continua să intensifice operațiunile hibride împotriva Europei dacă statele NATO nu trec de la reacții punctuale la o strategie mai proactivă. Germania a atribuit recent Moscovei tentativa de atac cu drone de la aeroportul Leipzig/Halle.

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