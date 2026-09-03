Politica· 1 min citire

Consultările pentru guvern sunt blocate, liderii politici nu au fost chemați la Cotroceni - SURSE

Ilie Bolojan și Nicușor Dan

Ilie Bolojan și Nicușor Dan

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat3 sept. 2026, 11:19
SursăRealitatea PLUS

Consultările pentru formarea noului guvern sunt în aer. Deși Nicușor Dan a anunțat noi consultări în jurul datei de 1 septembrie, au trecut deja câteva zile și partidele încă nu au fost chemate la Cotroceni, potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus.

Potrivit surselelor Realitatea Plus, social-democrații poartă în continuare negocieri cu parlamentari și speră să contureze cât mai rapid o majoritate, astfel încât să poată fi făcută și desemnarea unui premier – singura propunere fiind Sorin Grindeanu.

Tot pe surse, se știe că înainte de desemnarea premierului vor avea loc consultări oficiale la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan.

Pe de altă parte, demersurile politice ar fi îngreunate de ultimele acțiuni ale USR. Miercuri, în ședința de la Comisia Europeană, ar fi fost discutate mai multe probleme ridicate de reprezentanții USR, inclusiv așa-numitul amendament Fritz, din cauza căruia România riscă să piardă aproximativ 77 de milioane de euro din PNRR.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

negocieri guvernnominalizare psd

Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe