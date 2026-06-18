Mihail Neamțu (deputat AUR): „Cultura nu este o afacere și nu poate fi redusă la o simplă industrie creativă”

Deputatul AUR Mihail Neamțu avertizează că programul de guvernare propus pentru domeniul culturii riscă să transforme cultura într-un simplu sector economic, subordonat criteriilor de piață și performanței financiare.
Parlamentarul susține că rolul fundamental al culturii este acela de a păstra identitatea națională, memoria istorică și patrimoniul spiritual al României și atrage atenția că statul are obligația de a proteja instituțiile publice de cultură, creatorii români și valorile care definesc continuitatea națiunii române.
„Privim cu îngrijorare prevederile programului de guvernare propus pentru domeniul culturii, un document care tratează cultura predominant prin prisma criteriilor economice, antreprenoriale și administrative, ignorând rolul său fundamental în păstrarea identității naționale, a memoriei istorice și a coeziunii societății românești.
În loc să afirme fără echivoc că misiunea principală a statului este protejarea și promovarea culturii române, programul propune transformarea culturii într-un sector economic guvernat de logica pieței, a performanței financiare și a competitivității.
Cultura este prezentată ca „industrie creativă”, „oportunitate economică” și „piață culturală”, în timp ce referirile la identitatea națională, valorile românești, patrimoniul spiritual și cultura tradițională sunt aproape inexistente.
AUR consideră că statul român nu poate abdica de la responsabilitatea sa de a susține instituțiile publice de cultură. Propunerile privind diminuarea rolului culturii instituționalizate, reducerea raporturilor clasice de muncă și orientarea către servicii culturale contractate riscă să fragilizeze teatrele, operele, filarmonicile, muzeele și bibliotecile, instituții care reprezintă repere fundamentale ale vieții culturale românești.
De asemenea, constatăm cu preocupare accentul excesiv pus pe „prioritățile culturale europene”, fără definirea clară a unor priorități culturale românești. Cooperarea europeană este necesară, însă politica culturală a României trebuie să fie construită în primul rând în jurul interesului național și al valorilor care definesc identitatea poporului român.
Programul vorbește despre digitalizare, cartografiere și absorbție de fonduri, dar oferă prea puține soluții concrete pentru salvarea patrimoniului aflat în degradare, pentru recuperarea bunurilor culturale înstrăinate și pentru revitalizarea monumentelor istorice care se pierd sub ochii noștri.
În același timp, lipsesc măsuri clare dedicate românilor din diaspora și comunităților istorice românești, pentru care cultura și limba română reprezintă principalele instrumente de păstrare a identității naționale.
AUR susține o politică culturală care să aibă în centrul său cultura română, creatorii români, patrimoniul național și accesul tuturor cetățenilor la actul cultural. Cultura nu este o cheltuială și nici o simplă industrie creativă. Cultura este fundamentul continuității națiunii române și trebuie tratată ca atare”, a declarat Mihail Neamțu, deputat AUR.
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