George Simion anunță demararea procedurilor de suspendare a președintelui: „Venim cu multe vești bune!”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 30 iun. 2026, 16:20

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea pe care o conduce va începe procedurile pentru suspendarea președintelui României, Nicușor Dan. Declarația a fost făcută în mediul online, iar conducerea AUR urmează să stabilească pașii politici pentru perioada următoare.

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