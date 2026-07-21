ANM a emis noi avertizări de vreme severă. Cod portocaliu de ploi torențiale în mai multe județe - HARTA

ANM a emis noi avertizări de vreme severă pentru mai multe regiuni din țară. Sunt anunțate ploi torențiale, vijelii, grindină și cantități mari de apă, iar în unele județe va fi Cod portocaliu.
Cod galben de furtuni în Prahova, Buzău și Vrancea
Prima atenționare este valabilă marți, 21 iulie, între orele 14:00 și 22:00. Sunt vizate județele Prahova, Buzău și Vrancea, dar și zonele montane din Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. În aceste regiuni vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și rafale de 50-70 de kilometri pe oră. Pe alocuri va cădea grindină, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat și, izolat, la peste 40 de litri pe metru pătrat.
Cod portocaliu în Argeș, Dâmbovița și Prahova
În noaptea de marți spre miercuri, între orele 22:00 și 09:00, vremea rea va cuprinde Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, dar și zone din Carpații Meridionali și de Curbură.
În acest interval sunt așteptate ploi puternice, descărcări electrice și vânt cu rafale de până la 70 de kilometri pe oră. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 40-50 de litri pe metru pătrat.
Între orele 01:00 și 09:00, județele Argeș, Dâmbovița și Prahova, precum și zona montană din Buzău, vor intra sub Cod portocaliu. Aici pot cădea 25-50 de litri de apă pe metru pătrat, iar pe suprafețe mici cantitățile pot trece de 60-70 de litri pe metru pătrat.
Furtunile se extind miercuri în sudul și estul țării
Un alt Cod galben va fi valabil de miercuri, 22 iulie, ora 09:00, până joi, 23 iulie, ora 03:00. Avertizarea vizează Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și mai multe zone din Carpații Orientali și Meridionali.
Vor fi averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și rafale de 50-70 de kilometri pe oră. Pe arii restrânse va cădea grindină, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat și, izolat, la peste 40-50 de litri pe metru pătrat.
Cod portocaliu de ploi puternice în Dobrogea și sud-estul țării
Cele mai mari cantități de apă sunt așteptate miercuri, între orele 12:00 și 22:00, în județele Constanța, Tulcea, Galați și Brăila, dar și în estul județelor Ialomița și Călărași. În aceste zone va fi Cod portocaliu de ploi torențiale. În doar câteva ore se pot strânge 25-50 de litri de apă pe metru pătrat, iar local cantitățile pot depăși 70 de litri pe metru pătrat.