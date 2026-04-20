Grindeanu: Eu nu mai pot cere PSD să facă parte din acest simulacru de guvernare

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu mai poate solicita social-democraților să participe la actualul 'simulacru de guvernare', afirmând că managementul 'dezastruos' al premierului Ilie Bolojan trebuie să înceteze.

'Mitul 'eroului salvator' nu ține de foame și nici nu plătește facturile românilor. Este bun doar pentru cei care au nevoie de un paravan pentru a jefui ultimele resurse reale ale României. Dar eu nu mai pot cere PSD să facă parte din acest simulacru de guvernare. Acest management guvernamental dezastruos trebuie să înceteze. Iar astăzi PSD arată că îi aude și îi ascultă pe români. Pe toți cei care muncesc din greu și cărora li se spune acum că trebuie să se mai sacrifice o tură. Astăzi, împreună, avem ocazia să dăm glas tuturor acestor nemulțumiri', a spus Grindeanu în cadrul evenimentului 'Momentul adevărului', organizat de PSD la Palatul Parlamentului.



El a afirmat că PSD trebuie să facă o schimbare 'înainte să fie prea târziu'.



'Prea târziu pentru miliardele din PNRR. Prea târziu pentru orice speranță de relansare economică în acest an. Prea târziu pentru a mai putea redresa prăbușirea nivelului de trai al fiecărui român. Să spunem ferm și clar: ajunge. Până aici. În acest mod nu se mai poate! Avem nevoie de un nou model economic și social pus în practică de un om căruia îi place și dialogul, nu doar puterea. România are nevoie de echilibru, de justiție socială și de un stat care să fie partener, nu călău pentru mediul de afaceri și pentru proprii cetățeni. Vă cer, așadar, să votați conform propriei conștiințe și cu gândul la viitorul României', a conchis Grindeanu.