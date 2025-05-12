GEORGE SIMION ȘI NICUȘOR DAN, DEZBATERE PRIVIND BANII ROMÂNIEI

George Simion și Nicușor Dan sunt invitați, marți, la o dezbatere la Camera de Comerț și Industrie a României.

Marți, la ora 12:00, cei doi candidați ar urma să stea față în față și să răspundă întrebărilor privind viitorul economic al României.

La evenimentul de miercuri vor participa antreprenori din întreaga țară, precum și președinți ai camerelor de comerț județene.

Până la acest moment, doar câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale, George Simion, a confirmat participarea. Se așteaptă în continuarea răspunsul lui Nicușor Dan.