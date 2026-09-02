Financial Times: UE intenţionează să îşi dezmembreze serviciul diplomatic

Publicat 2 sept. 2026, 08:41 Sursă realitatea.net

Comisia Europeană pregăteşte planuri de dezmembrare a serviciului diplomatic al Uniunii Europene şi intenţionează să preia părţi din acesta, scrie miercuri cotidianul Financial Times, citat de Reuters, transmite Agerpres.

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