„Puciștii” din PNL, dați afară de la șefiile de comisii. Cine apare pe lista neagră

Lista neagră din PNL. Liberalii se pregătesc pentru o serie de schimbări în structurile de conducere din Parlament.
Grupurile parlamentare ale PNL s-au reunit astăzi, iar pe agenda discuțiilor se află atât strategia liberalilor pentru noua sesiune parlamentară, cât și stabilirea conducerii unor structuri pentru care votul este organizat periodic.
Potrivit informațiilor publicate de Libertatea, schimbările ar urma să-i vizeze în special pe liberalii din gruparea Thuma care, în contextul conflictului intern din partid din ultimele luni, au susținut prin vot învestirea Guvernului Veștea.
Lista neagră din PNL. Cine ar urma să-și piardă funcțiile de conducere în Parlament
Printre primele nume vizate de schimbări s-ar afla Nicoleta Pauliuc și Lucian Bode. Surse din conducerea PNL susțin că Pauliuc ar urma să fie înlăturată de la conducerea Comisiei pentru apărare din Senat, în timp ce Bode ar urma să piardă șefia Comisiei pentru transporturi din Camera Deputaților.
Situația Nicoletei Pauliuc este cu atât mai importantă în contextul tensiunilor interne din partid, în condițiile în care aceasta ocupă în continuare funcția de prim-vicepreședintă a PNL.
Lista schimbărilor pregătite de tabăra Bolojan nu s-ar opri aici. Andrei Baciu, în prezent vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, și Ciprian Pandea, secretar al Comisiei pentru buget-finanțe, s-ar afla, de asemenea, printre parlamentarii care ar urma să piardă funcțiile deținute.
Ce funcții ar putea pierde Alina Gorghiu și Ionuț Stroe
Alina Gorghiu și Ionuț Stroe se numără, la rândul lor, printre liberalii vizați de reorganizarea pregătită la nivel parlamentar. În cazul Alinei Gorghiu, schimbările ar urma să fie mai ample. Aceasta ar putea fi înlocuită din Adunarea Parlamentară a NATO, dar și din funcția de vicepreședinte pe care o ocupă în Comisia juridică, în cazul în care propunerile susținute de gruparea Bolojan vor primi voturile necesare.
Ionuț Stroe ar urma, la rândul său, să piardă conducerea Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.
Pe lista schimbărilor se află și senatorul Mihail Veștea. Acesta ar urma să fie înlocuit din funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru administrație.