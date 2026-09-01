Nicușor Dan, despre începuturile confruntării cu „sistemul”: „Mă întrebam până unde o să forțez”

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre perioada în care a preluat funcția de primar general al Capitalei și despre modul în care apropiații săi priveau confruntarea cu instituțiile și mecanismele administrative.
La o întâlnire cu absolvenții din magistratură, șeful statului le-a transmis acestora să își păstreze independența și să aibă încredere în propriile opinii.
„O să-l mănânce”
Nicușor Dan a rememorat începutul mandatului de primar general, în 2020, când se întreba cât de departe poate merge în încercarea de a schimba modul în care funcționează administrația.
Potrivit președintelui, oamenii din jurul său erau sceptici în privința șanselor sale de a rezista într-un sistem administrativ pe care îl considerau dificil de schimbat.
Aceștia îl vedeau drept un om prea delicat pentru confruntările care urmau și se temeau că va fi rapid copleșit de mecanismele instituționale.
Mesaj pentru noii magistrați
Președintele le-a cerut absolvenților din magistratură să nu se lase intimidați de imaginea pe care o poate avea sistemul din exterior.
Nicușor Dan a susținut că percepția asupra instituțiilor este adesea mai puternică decât realitatea și că fiecare profesionist trebuie să își păstreze capacitatea de a lua propriile decizii. „Aveți curajul propriei opinii”, a fost unul dintre mesajele transmise de șeful statului.
Responsabilitatea magistraților
Nicușor Dan a vorbit și despre responsabilitatea pe care o au cei care intră în magistratură. În opinia sa, modul în care un cetățean este tratat de un magistrat poate influența direct încrederea acestuia în statul român.
Dacă o persoană consideră că a primit dreptate în instanță, încrederea sa în instituțiile statului crește. În schimb, o decizie percepută ca nedreaptă poate alimenta neîncrederea în întregul sistem.
Experiența din administrația Capitalei
Președintele a legat mesajul adresat magistraților de propria experiență din administrație.
Preluarea mandatului de primar general a însemnat, potrivit lui Nicușor Dan, intrarea într-o relație directă cu un sistem administrativ complex, în care schimbările presupun timp, confruntări și asumarea unor decizii.
Acum, din poziția de președinte, el le-a transmis celor aflați la început de carieră că nu trebuie să pornească de la ideea că instituțiile sunt imposibil de schimbat sau că un individ nu poate avea o influență asupra lor.