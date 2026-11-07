Donald Trump pregătește un val de concedieri la Casa Albă după înfrângerea electorală
Casa Albă
Donald Trump pregătește noi schimbări la Casa Albă după înfrângerea republicanilor. Susie Wiles pleacă, Stephen Miller îi ia locul, iar Pete Hegseth este susținut de președinte.
Donald Trump anunță noi schimbări în echipa de la Casa Albă, după rezultatul dezastruos obținut de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului. Președintele american a confirmat că intenționează să înlocuiască mai mulți oficiali din administrație, fără să dezvăluie deocamdată numele celor vizați. Prima schimbare importantă a fost deja anunțată: Susie Wiles părăsește funcția de șefă de cabinet, urmând să fie înlocuită de Stephen Miller, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai liderului de la Casa Albă.
În același timp, Donald Trump a respins criticile îndreptate împotriva secretarului Apărării, Pete Hegseth, și a transmis că acesta beneficiază în continuare de încrederea sa, în ciuda presiunilor politice apărute după înfrângerea republicanilor.
Donald Trump confirmă noi concedieri în administrația americană
Într-un interviu acordat CBS News, care urmează să fie difuzat integral în emisiunea „60 Minutes”, Donald Trump a fost întrebat dacă intenționează să concedieze mai mulți membri ai echipei sale.
Președintele a răspuns afirmativ, precizând că vor exista câteva schimbări, fără să ofere detalii despre persoanele care ar putea fi îndepărtate din funcții.
„Îmi iubesc Cabinetul. Cred că membrii săi sunt buni, dar probabil voi face câteva schimbări. Nu vreau să spun despre cine este vorba”, a declarat Donald Trump.
Anunțul vine după înfrângerea electorală suferită de republicani, rezultat care a alimentat nemulțumirile din partid și solicitările privind o reorganizare a echipei prezidențiale.
Stephen Miller o înlocuiește pe Susie Wiles la conducerea echipei de la Casa Albă
Prima schimbare majoră vizează funcția de șef al personalului Casei Albe. Susie Wiles, una dintre persoanele importante din echipa lui Donald Trump, va fi înlocuită de Stephen Miller.
Acesta este un colaborator apropiat al președintelui și a avut un rol important în conturarea politicilor administrației, în special în domeniul imigrației.
Trump l-a lăudat public pe Miller, descriindu-l drept un om loial, inteligent și un membru extrem de valoros al echipei sale.
Președintele a susținut că plecarea lui Susie Wiles nu ar avea legătură directă cu rezultatul alegerilor, afirmând că uneori schimbările din administrație sunt pur și simplu necesare.
Totuși, înfrângerea electorală a republicanilor a intensificat presiunile pentru o restructurare a echipei prezidențiale.
Pete Hegseth, apărat de Donald Trump după criticile republicanilor
Unul dintre oficialii a căror poziție a fost pusă sub semnul întrebării după rezultatul alegerilor este secretarul Apărării, Pete Hegseth.
Mai mulți republicani au criticat activitatea acestuia și au pus în discuție rolul său în gestionarea războiului cu Iranul, considerat unul dintre factorii care au afectat imaginea partidului înaintea scrutinului.
Întrebat dacă mai are încredere în șeful Pentagonului, Donald Trump a răspuns afirmativ.
„Da. Uitați, am câștigat două războaie”, a declarat președintele american, respingând astfel, cel puțin public, speculațiile privind o eventuală îndepărtare a lui Hegseth.
Sprijinul exprimat de Trump vine într-un moment în care secretarul Apărării se confruntă cu presiuni politice și cu perspectiva unor investigații parlamentare privind activitatea Pentagonului.
Înfrângerea republicanilor declanșează tensiuni în tabăra lui Trump
Rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului a provocat un val de nemulțumiri în Partidul Republican. Democrații au obținut câștiguri importante și au preluat controlul ambelor camere ale Congresului, ceea ce complică semnificativ agenda politică a administrației Trump.
Înfrângerea a readus în discuție politicile economice ale președintelui, războiul cu Iranul și modul în care administrația a gestionat prioritățile interne.
În acest context, Donald Trump este presat de propriii aliați să reorganizeze echipa de la Casa Albă și să schimbe direcția politică, pentru a evita noi pierderi electorale.
Președintele a confirmat că vor exista noi plecări din administrație, însă identitatea oficialilor vizați nu a fost dezvăluită până în acest moment.
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