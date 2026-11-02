APIA: Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 6% în octombrie 2026

Publicat 2 nov. 2026, 13:52 Sursă news

Înmatriculările de autovehicule din România au scăzut cu 6% în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025, iar piața auto a acumulat un recul de 10% în primele zece luni ale anului.

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