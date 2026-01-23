Ce conține raportul AUR despre antiamericanii din România, transmis congresmenilor republicani – DOCUMENT

Anca Alexandrescu a prezentat în exclusivitate, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea Plus, conținutul raportului transmis de AUR congresmenilor republicani din SUA. Documentul scoate la iveală o serie de declarații și poziționări publice ale unor oficiali români împotriva fostului președinte american Donald Trump.

„Nu există niciun guvern din Europa mai antiamerican decât cel de la București. Nu există nicio țară în care antitrumpismul și pozițiile anti-Donald Trump să fie criterii de eligibilitate și promovare în funcții înalte”, a declarat Anca Alexandrescu.

Ea a prezentat o listă de declarații considerate relevante de autorii raportului. Primul nume menționat: Iulian Fota, fost consilier prezidențial. Potrivit Alexandrescu, într-o analiză din 2017, acesta îl descria pe Trump drept „dezamăgitor”, adăugând că „părea impresionat să fie vizitat de un criminal de război, căutat în baza unui mandat de arestare internațional. Un spectacol eșuat. Mulți americani serioși sunt rușinați de acest episod neinspirat.”

Pe listă apare și Oana Țoiu, care, într-o postare pe rețeaua X, critica „tacticile de intimidare și lipsa de respect a lui Trump și Vance”, afirmând: „Ca est-european pot spune că Zelenski nu va ceda acestor tactici de intimidare. Aduceți-vă aminte că nu a renunțat nici când Putin i-a otrăvit soția.”

Vicepremierul Oana Gheorghiu este citată cu o declarație dură: „Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. A te închina în fața unui dictator și a călca în picioare un om înseamnă a fi un personaj mizerabil.”

„Repet, aceste lucruri sunt pe masa administrației Trump. De ieri au citit, au văzut și probabil că au înțeles de ce nu a venit răspunsul de la București la invitația pe care Trump a făcut-o”, a adăugat realizatoarea.

În final, Alexandrescu a menționat și o declarație a deputatului Radu Miruță, care ar fi susținut că „America a invadat Venezuela” și că „România ar putea trimite soldați pentru a lupta împotriva SUA”, în contextul unor presupuse planuri NATO. „Sunt insinuări grave, inclusiv că Franța și Marea Britanie ar vrea să trimită trupe pentru că dețin arme nucleare”, a subliniat Anca Alexandrescu.

