Alocațiile pentru copii ar putea crește de la 1 ianuarie 2027

În ceea ce privește alocațiile, nu am avut încă discuția cu colegii din Guvern, însă cred că acestea trebuie indexate. Există și varianta situației din 2026, când, în schimbul unei creșteri de aproximativ 20 de lei a alocațiilor, am preferat să creștem mai mult în procent, nu în cuantum.
De exemplu, sprijinul pentru copiii cu dizabilități, care primeau 80 de lei pe lună, o sumă infimă, a ajuns acum la aproape 200 de lei pe lună. Este o creștere substanțială.
Eu cred că trebuie să avem în vedere, în legătură cu acest subiect, cele două variante pe care le-am avut în vedere la începutul acestui an. Nu este o discuție care să fi avut loc în Guvern. Nu vreau să fac nicio promisiune și nu vreau să dau nicio veste bună sau rea. Vreau doar să spun că, după convingerile mele de social-democrat, în momente dificile, cei care au mai multă nevoie trebuie să primească mai mult sprijin, iar cei care au mai puțină nevoie — și mă includ aici, cu familia mea și copilul meu — poate n-ar trebui să primească sprijin deloc. Din păcate, Constituția nu ne permite, dar eu aș fi foarte fericit să pot renunța la alocația pentru copilul meu. Încă o dată, nu are rost să se plângă miniștrii din această țară de problemele cu banii. Trăim într-o țară în care sunt mulți alții care au nevoi mult mai mari și mult mai justificate.