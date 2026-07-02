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George Simion, în mijlocul românilor: de la 1 iulie a crescut salariul minim, dar nu în favoarea salariaților, ci a statului

Liderul AUR, George Simion

Liderul AUR, George Simion

Realitatea de Satu Mare
Scris de Realitatea de Satu Mare Publicat: 2 iul. 2026, 08:19

Liderul AUR, George Simion, avertizează că majorarea salariului minim de la 1 iulie nu aduce beneficii reale angajaților, ci statului, care încasează mai mulți bani din taxe și contribuții. Într-o vizită făcută alături de parlamentarii AUR în mijlocul angajaților din micile întreprinderi locale din Teleorman, Simion a prezentat situația critică a mediului privat, sufocat de costuri și de competiția salarială cu sectorul bugetar.

„Statul câștigă, angajații pierd”

Simion susține că noua creștere a salariului minim este doar o măsură contabilă care aduce venituri suplimentare statului, nu oamenilor. Micile firme sunt deja la limită, iar costurile suplimentare riscă să ducă la concedieri sau închideri.

Liderul AUR și parlamentarii partidului au mers într-un județ în care principalul angajator este statul, iar mediul privat abia rezistă. Angajații le-au spus că nu pot concura cu salariile bugetarilor, iar firmele mici sunt împinse spre faliment.

Forța de muncă pleacă spre București: piața locală se golește

Simion a aflat de la antreprenori că muncitorii calificați pleacă în masă spre zonele limitrofe, în special spre București, unde salariile sunt mult mai mari. Rezultatul: dezechilibru masiv pe piața muncii, lipsă de personal și blocaje în producție.

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