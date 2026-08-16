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Meteo 16 august 2026. Val de caniculă urmat de o răcire bruscă și furtuni

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat16 aug. 2026, 07:49
SursăRealitatea PLUS

Vremea intră într-un proces de schimbare radicală în următoarele zile. Meteorologul de serviciu ANM, Meda Andrei, a declarat la REALITATEA PLUS că un val de căldură afectează vestul, nordul și centrul țării, urmând ca de marți temperaturile să scadă accentuat, aducând vijelii și fenomene de instabilitate atmosferică.

Duminică: Vreme frumoasă, dar caniculară. Este în vigoare un Cod Galben de temperaturi ridicate și disconfort termic pentru nordul Banatului, Crișana, Maramureș și nordul Transilvaniei, unde maximele ating 33–35°C.

Luni: Valul de căldură se extinde și se intensifică. Codul Galben va acoperi Banatul, Crișana, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei, precum și vestul și sud-vestul Olteniei. Temperaturile vor urca până la 33–37°C, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în vest și sud-vest.

Marți: Schimbare bruscă de regim termic. Vremea se răcește accentuat în vest, nord și centru, unde valorile pot scădea chiar și cu peste 18 grade față de zilele precedente. Temperaturi ridicate se vor mai înregistra doar în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei (unde răcorirea va ajunge abia miercuri).

Ploi și instabilitate: Aversele își fac apariția din noaptea de luni spre marți în vest și nord-vest. Marți, ploile torențiale se extind în nord, centru, nord-est și izolat în rest. Intrarea masei de aer rece peste aerul foarte cald va genera descărcări electrice, intensificări de vânt, vijelii și grindină. Vântul va bate cu putere în majoritatea regiunilor, amplificând senzația de răcoare.

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