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Actualitate· 1 min citire
Joe Biden, vești îngrijorătoare despre cancer. Boala s-a extins
Joe Biden
Starea de sănătate a fostului președinte american Joe Biden s-a agravat, după ce cancerul de prostată de care suferă s-a extins la nivelul oaselor și în alte zone ale corpului.
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