Deficitul comercial al României a scăzut la 16,4 miliarde euro în primul semestru din 2026

Publicat 10 aug. 2026, 09:51 Sursă Realitatea.net

Scădere ușoară a deficitului comercial la jumătatea anului 2026. Datele oficiale ale INS indică un sold negativ de 16.459,9 milioane euro în primele șase luni, valoare mai mică cu 332,1 milioane euro față de intervalul similar din 2025.

Distribuie articolul