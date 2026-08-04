Economie· 2 min citire

De ce vinde România energie ieftină Bulgariei și o cumpără înapoi de 7 ori mai scump? Explicațiile unui fost ministru

Sebastian Burduja

Sebastian Burduja

Scris deStoica Marian
Publicat4 aug. 2026, 08:33
Sursărealitatea.net

Fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja susține că România ajunge să vândă ziua energie Bulgariei și să o cumpere seara la prețuri de până la șapte ori mai mari din cauza capacităților insuficiente de stocare. Potrivit acestuia, Bulgaria a investit masiv în baterii, în timp ce România a rămas în urmă.

Fostul ministru spune că România vinde ziua, când e producție mare, și cumpără seara, când producția din țară e mică și consumul e mare.

„De ce Bulgaria face bani din energia României? Simplu și dureros: la prânz, când soarele arde, vindem energia vecinilor bulgari la preț mic, pentru că producția e mare și consumul mic. Seara cumpărăm energie de la bulgari de 7 ori mai scump, pentru că producția noastră e mică și consumul mare”, a transmis luni Burduja.

Conform acestuia, numai în aprilie România a dat Bulgariei pentru energie 33 de milioane de euro și a luat 5.

Potrivit fostului ministru, una dintre principalele explicații este că Bulgaria a investit masiv în baterii de stocare.

„Bulgarii au pus acum cinci ani 600 de milioane de euro în PNRR-ul lor pentru baterii. Cei care au scris PNRR-ul României au alocat doar 80 de milioane de euro pentru baterii, de peste 7 ori mai puțin. Bulgaria a investit în baterii, România a promis că închide cărbunele”, a adaugă Sebastian Burduja.

„Bulgarii au câștigat o etapă”

El trasmite că, în 2023, când a început mandatul la Ministerul Energiei, România avea doar 14 MWh stocare, și că a lăsat în șantiere sau finalizate mai multe proiecte în acest sens.

„Bulgarii au câștigat o etapă. Cursa o vom câștigă noi, chiar dacă astăzi suntem în urmă din cauza erorilor din trecut. Important e că începem să construim, după ani de «secetă» în sectorul energetic.  Unii politiceni descoperă acum hidrocentralele blocate de decenii, stocarea, gazul din Marea Neagră, reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă”, mai spune Burduja.

MEDIAFAX

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