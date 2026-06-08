Viperele și urșii au început să coboare direct pe poteci. Avertisment Salvamont

Sursă: realitatea.net

Salvamontiștii vin cu o serie de recomandări pentru desfășurarea activităților montane în siguranță pe perioada verii, ei atenționându-i pe turiști să nu încerce să își forțeze pregătirea fizică, să se echipeze corespunzător și să fie pregătiți pentru schimbări bruște ale vremii, dar și pentru întâlnirea cu animalele sălbatice, fiind tot mai dese cazurile în care urșii sau viperele coboară către potecile de acces.

'Ne aflăm la începutul unui sezon de vară care se anunță cu foarte mulți turiști pe munte, pentru că vedem de la an la an că numărul acestora crește, numărul activităților care se fac pe munte este în creștere, se diversifică de la an la an atât cât ca și tipuri de activități, cât și ca frecvență și credem noi că muntele într-adevăr a devenit o atracție pentru foarte mulți turiști, indiferent de vârstă, indiferent de pregătire, pentru că fiecare găsește ceva în zona montană care să-l atragă cât mai mult către aceste activități', a declarat luni, pentru Agerpres, președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu.

Recomandările Salvamont

Potrivit acestuia, cei care aleg muntele în această perioadă trebuie să țină cont de mai multe recomandări în ceea ce privește tipul de activitate pe care o aleg, echipamentul, prezența animalelor sălbatice, dar și schimbările bruște de vreme.



'Sfatul nostru este ca aceia care merg pe munte să abordeze activități care să se încadreze în limitele lor de pregătire fizică, în echipamentul pe care îl dețin și în cunoștințele sportive pe care le au, să aibă un echipament corespunzător adaptat acestor activități, să-și ia medicația necesară sau alimentația necesară, să fie oricând pregătiți pentru o schimbare bruscă a vremii, pentru că întotdeauna vremea călduroasă aduce după ea inevitabil și furtuni de scurtă durată, cu căderi de grindină, cu schimbări bruște de temperatură, cu fulgere, deci trebuie să fie pregătiți și pentru aceste extreme. Să fie pregătiți pentru întâlnirea cu animalele sălbatice, pentru că vedem că întâlnim din ce în ce mai des urși sau vipere care coboară către potecile pe care vin turiștii, iar cei care își pregătesc ture de mai multe zile trebuie să fie foarte atenți să nu-și pună foarte mult echipament în bagaj, să aibă bagajul greu și acest bagaj să le încurce și să le îngreuneze ieșirile pe munte', a adăugat Sabin Cornoiu.

Zăpada, încă prezentă pe creste

Șeful Salvamont România atrage atenția și cu privire la existența unor porțiuni încă acoperite de zăpadă, dar și la instabilitatea pietrelor.



'Cei care merg la altitudini înalte trebuie să înțeleagă că vor trebui să-și adapteze rapid stilul de deplasare pe munte, pentru că există posibilitatea să întâlnească, mai ales pe fețele nordice sau pe văi, și porțiuni cu zăpadă și trebuie să fie foarte atenți când le parcurg pe acestea. Cei care merg la altitudini mai mici, în zone de până la 1.800, chiar 2.000 de metri, pe trasee bine circulate, trebuie să fie atenți că în această perioadă potecile pot fi pline de pietre care sunt instabile, să fie atenți pe ce pietre calcă, să nu se miște și să-i dezechilibreze sau chiar să le provoace răni, să fie foarte atenți fiindcă procesul de îngheț-dezgheț care a fost caracteristic la finalul iernii s-ar putea să fi dus la instabilitate de pietre și de bolovani și anumite sectoare de grohotiș pe care le parcurg să se pună în mișcare și să-i încurce la înaintare. Sunt foarte multe sfaturi pe care putem să le dăm, dar cel mai bine oamenii să intre pe pagina noastră oficială, avem acolo o secțiune specială de recomandări', a mai spus el.

Salvamontiștii și-au adaptat programul

Și programul salvamontiștilor este adaptat în această perioadă, activitatea fiind canalizată către evenimentele specifice.



'În toată țara, salvamontiștii își schimbă radical programul de asistență, dacă în timpul iernii ne-am concentrat către zonele de practicare a sporturilor de iarnă, zonele cu pârtii de schi amenajate, acum ne vom îndrepta către zonele cu afluență turistică mare, zonele de practicare a alpinismului, escaladei, către traseele de via ferrata, de cicloturism și încercăm să fim cât mai aproape de cei care practică activități montane și care sunt cu risc crescut de accidentare', a mai precizat șeful Salvamont România.