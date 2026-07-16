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Cauza morții actorului Sam Neill a fost făcută publică. Familia a decis să clarifice informațiile apărute

Sam Neill

Sam Neill

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iul. 2026, 17:18

Cauza decesului actorului Sam Neill a fost dezvăluită oficial de familie, după apariția mai multor informații eronate în spațiul public. Starul în vârstă de 78 de ani a murit din cauza unei pneumonii, au transmis apropiații săi.

Moartea actorului a fost anunțată luni, la doar trei luni după ce acesta dezvăluise că reușise să învingă cancerul. Sam Neill fusese diagnosticat în 2022 cu limfom angioimunoblastic cu celule T, o formă rară de cancer al sângelui aflată în stadiul al treilea.

După mai mulți ani de tratament, actorul participase cu succes la un studiu clinic bazat pe terapia CAR-T, o formă de imunoterapie utilizată în tratarea unor tipuri de cancere hematologice, iar boala intrase în remisie.

Reprezentantul actorului, Philip Grenz, a explicat că familia a decis să facă publică adevărata cauză a decesului pentru a combate informațiile false apărute în presă.

„Sam a murit din cauza unei pneumonii. Înainte de a se îmbolnăvi, Sam luptase cu mult curaj și învinsese limfomul datorită noului tratament CAR-T.

În ultimul an, pe lângă activitatea de la crama sa, Two Paddocks, a filmat patru proiecte care urmează să fie lansate în perioada următoare”, a transmis Grenz.

Acesta l-a descris pe Sam Neill drept „un om extrem de discret, care detesta agitația”, motiv pentru care familia a decis ca funeraliile să se desfășoare în cadru privat, la ferma actorului din Noua Zeelandă.

„Le mulțumim tuturor celor care i-au respectat intimitatea și au oferit familiei liniștea de care are nevoie într-un moment atât de greu”, a mai transmis reprezentantul actorului.

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