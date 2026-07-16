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Donald Trump pregătește o nouă intervenție militară? Cuba, în centrul unor planuri analizate de SUA

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iul. 2026, 15:12

La doar câteva luni după intensificarea tensiunilor cu Iranul, Statele Unite analizează noi scenarii de intervenție militară, de această dată vizând Cuba. Potrivit CBS News, citat de Anadolu, planificatorii militari americani au evaluat mai multe opțiuni, inclusiv un asalt aerian la care ar participa mii de militari.

Surse americane familiarizate cu discuțiile susțin că unul dintre scenariile analizate prevede implicarea Diviziei 101 Aeropurtate, singura unitate a armatei SUA specializată pentru un astfel de tip de operațiune.

Oficialii citați au subliniat însă că simpla analiză a acestor variante nu înseamnă că președintele Donald Trump sau Pentagonul au luat decizia de a lansa o intervenție militară împotriva Cubei.

Potrivit aceleiași surse, o eventuală operațiune ar întâmpina dificultăți majore, în condițiile în care o parte importantă a resurselor militare americane este încă implicată în operațiuni împotriva Iranului.

În paralel, administrația americană continuă să susțină o soluție diplomatică pentru Cuba. Secretarul de stat Marco Rubio pledează pentru o tranziție către un guvern tehnocrat care să implementeze reforme economice, însă demersurile nu au înregistrat progrese.

Într-o declarație făcută pe 11 iulie, Rubio a acuzat regimul de la Havana și „elitele sale corupte” că refuză reformele și preferă să mențină controlul total asupra țării, rămânând fidele unei „ideologii marxiste lipsite de moralitate”.

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