Politica· 1 min citire

CCR, decizie așteptată în disputa lui Ilie Bolojan cu Justiția pe salariile magistraților

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat16 iul. 2026, 12:44
Actualizat16 iul. 2026, 12:46
SursăRealitatea PLUS

Judecătorii CCR pregătesc decizia în războiul lui Ilie Bolojan cu sistemul judiciar! Sedința CCR s-a încheiat și cei 9 magistrați analizează acum sesizarea Guvernului asupra CCR cu privire la Înalta Curte de Casație și Justiție, ce vizează un posibil conflict juridic de natură constituțională. Totul are la bază restantele salariale ce le revin magistraților.

La Curtea Constituțională s-au încheiat dezbaterile într-un dosar privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între Guvernul României și Înalta Curte de Casație și Justiție. Cei nouă judecători constituționali au rămas în pronunțare, urmând să dea o decizie definitivă.

Sesizarea a fost depusă de Guvernul României, prin fostul premier Ilie Bolojan, și vizează disputa legată de plata restanțelor salariale către magistrați. Potrivit datelor prezentate, statul are de achitat aproximativ 4,8 miliarde de lei reprezentând drepturi salariale restante.

La ședința de judecată au fost prezenți reprezentanții ambelor instituții, atât ai Guvernului României, cât și ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, care și-au susținut punctele de vedere în fața Curții Constituționale.

În paralel, aceeași cauză a fost analizată și de Curtea de Apel București, instanță care a dat câștig de cauză reprezentanților magistraților în ceea ce privește plata acestor restanțe salariale.

Guvernul a formulat recurs împotriva acestei hotărâri, iar în prezent sunt așteptate atât decizia instanței, cât și motivarea judecătorilor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

CCRsesiare guvernilie bolojanlegea salarizarii

Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News

Politica

Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „Nicușor Dan exclude opoziția de la consultări și încearcă să vândă drept reformă un Cod al urbanismului care birocratizează și mai mult România”

Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „Nicușor Dan exclude opoziția de la consultări și încearcă să vândă drept reformă un Cod al urbanismului care birocratizează și mai mult România”

De ce ajutorul Ucrainei poate să rămână secretizat? Toni Neacșu: „Guvernul Bolojan e acoperit de lege!”
De ce ajutorul Ucrainei poate să rămână secretizat? Toni Neacșu: „Guvernul Bolojan e acoperit de lege!”
Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Greva din Sănătate este strigătul de disperare al celor care salvează vieți, după tăierile impuse de actualul Guvern”
Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Greva din Sănătate este strigătul de disperare al celor care salvează vieți, după tăierile impuse de actualul Guvern”
Discuții cruciale pe miliardele din PNRR, la Cotroceni: președintele discută cu partidele pentru deblocarea Codului urbanismului
Discuții cruciale pe miliardele din PNRR, la Cotroceni: președintele discută cu partidele pentru deblocarea Codului urbanismului
Reprezentanții UMPMV și PPMP trag un semnal de alarmă: Creșterea accelerată a prețurilor și semnalele de încetinire economică aduc noi presiuni în spațiul public
Reprezentanții UMPMV și PPMP trag un semnal de alarmă: Creșterea accelerată a prețurilor și semnalele de încetinire economică aduc noi presiuni în spațiul public

Mai multe știri din Politica

Mai Multe