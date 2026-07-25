RO- ALERT în Tulcea după pătrunderea unei noi drone în spațiul aerian al României. Oamenii, îndemnați să se adăpostească

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 iul. 2026, 09:27

Locuitorii din județul Tulcea au primit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, un nou mesaj RO-ALERT prin care au fost avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile le-au recomandat oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească, măsura fiind una preventivă în contextul situației de securitate din apropierea graniței României.

Distribuie articolul