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Alertă din nou în România. A doua dronă doborâtă în numai două zile, la 10 kilometri de Sfântu Gheorghe. Anunțul lui Nicușor Dan

Dronă

Dronă

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 iul. 2026, 09:05

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că o nouă dronă a fost doborâtă sâmbătă dimineață în spațiul aerian al țării. Incidentul a avut loc la ora 08:30, la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, din Delta Dunării.

Potrivit șefului statului, aparatul de zbor a fost interceptat și distrus de un pilot român aflat la bordul unei aeronave F-16. Până în acest moment, Nicușor Dan nu a oferit alte informații despre tipul dronei, proveniența sa sau traseul urmat înainte de a fi doborâtă.

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