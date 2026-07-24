Actualitate· 1 min citire

Pământul s-a zguduit în Vrancea, la primele ore ale dimineții. Cutremurul s-a produs aproape de Buzău și Focșani

Cutremur în România

Cutremur în România

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat24 iul. 2026, 08:53
SursăRealitatea.net

Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3,3, s-a produs vineri dimineață în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut loc la ora 05:19, la o adâncime de 109,3 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul s-a produs la 47 de kilometri sud de Buzău, 53 de kilometri sud de Focșani, 70 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 74 de kilometri est de Brașov și 76 de kilometri nord-est de Ploiești.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cutremur vranceacutremur romania

Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe