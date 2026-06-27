Restricţii de circulaţie, cauzate de caniculă

Autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone vor avea restricții de circulație duminică între orele 12:00 și 20:00 pe drumurile din 16 județe, unde va fi în vigoare o atenționare cod roșu de caniculă.
Judeţele vizate sunt: Hunedoara, Arad, Alba, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureş, Bistriţa Năsăud, Suceava, Botoşani, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov şi Sibiu.
„Aceste restricţii sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administraţia Naţională de Meteorologie, Cod Galben, Cod Portocaliu şi Cod Roşu - val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat şi deosebit de accentuat respectiv temperaturi extreme. Măsura este adoptată pentru protejarea şi conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformaţiilor majore ireversibile (ce implică şi pierderea stabilităţii straturilor rutiere) care pot apărea pe reţeaua rutieră, ca efect al desfăşurării traficului greu în condiţiile climatice de caniculă", se arată într-un comunicat de presă al CNAIR, citat de Agerpres.
De asemenea, pe perioada restricţiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR, cât şi utilajele închiriate de la firmele cu care instituţia are contracte de lucrări în derulare.
Din cauza valului de caniculă, și CFR anunță că ar putea introduce restricții temporare de viteză pe anumite secții de cale ferată pentru protejarea infrastructurii, măsură care poate duce la întârzierea ale trenurilor de călători și de marfă.
Compania precizează că folosește toate garniturile dotate cu instalații de climatizare, însă la temperaturi extreme eficiența acestora poate fi redusă.