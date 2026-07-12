Radu Miruță, contrazis de un general: „Nu există rată de succes 100% la sistemele anti-dronă!”

Publicat 12 iul. 2026, 12:01 Sursă Realitatea.Net

Declarațiile optimiste ale ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, privind invulnerabilitatea spațiului aerian românesc, au fost taxate dur de specialiști. Generalul în rezervă Ștefan Dănilă, fost șef al Statului Major General, a contrazis public asigurările oficialului, potrivit căruia integrarea noului sistem anti-dronă MEROPS va bloca complet orice intruziune. Înaltul ofițer avertizează că o astfel de barieră absolută este nerealistă, nicio tehnologie militară neputând garanta un succes de 100%.

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