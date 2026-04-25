Primul weekend cu temperaturi de vară din acest an. Noile date de la ANM-VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Finalul de săptămână vine la pachet cu temperaturi de vară. Oana Catrina, meteorolog de serviciu în cadrul ANM, a declarat în direct la Realitatea PLUS, că duminică, temperaturile vor ajunge până la 26 de grade în București.

„Ne bucurăm de o vreme în general frumoasă, și spun în general frumoasă pentru că asta înseamnă că doar prin partea de nord, nord-vest, centrul țării vor fi înnorări trecătoare și doar cu totul izolat posibile ploi slabe, în timp ce în restul teritoriului cerul va fi variabil, mai mult senin până spre orele amiezii.

Iar dacă ne raportăm la intensificări de vânt, astăzi, intensificări de vânt dar cu viteze la rafală de 40-45 km/h sunt așteptate local în partea de vest, de centru a țării.

Astăzi, temperaturi maxime cuprinse între 14 și 25°C, cele mai mici valori urmând a se înregistra în depresiunile din estul Transilvaniei și în zona Deltei Dunării, iar cele mai ridicate izolat în Câmpia de Vest.

De interes este ziua de mâine, ziua de mâine care aduce o vreme vântoasă în toată țara. Cele mai mari viteze la rafală urmând a se înregistra în Moldova, în Dobrogea, în estul Munteniei, dar și la munte, în special în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali. Și mâine, în Câmpia de Vest, așteptăm izolat 25°C, 24-25°C”, a declarat meteorologul de serviciu.