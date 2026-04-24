Legea salarizării unitare. Ministerul Muncii dezminte variantele „pirat”: „Nu există încă un proiect oficial”

Sursă: realitatea.net

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a emis o avertizare oficială în urma informațiilor apărute recent în spațiul public cu privire la noua Lege a salarizării unitare.

Reprezentanții instituției subliniază că documentele care circulă în prezent nu aparțin ministerului și nu pot fi considerate sub nicio formă variante oficiale de lucru.

Potrivit instituției, ministerul nu a publicat până în acest moment niciun proiect de act normativ pe această temă. Autoritățile atrag atenția că orice variantă vehiculată neoficial nu reflectă strategia de salarizare a ministerului.

Procesul de elaborare se află încă în etapa discuțiilor politice . Ministerul Muncii dă asigurări că, imediat ce va fi agreată o variantă finală la nivelul tuturor decidenților, proiectul de lege va fi prezentat public în mod transparent. Ulterior, acesta va urma parcursul legal, fiind supus consultărilor cu partenerii sociali și dezbaterii publice înainte de a fi trimis spre adoptare.