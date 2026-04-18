România, pe primul loc în UE la cazurile de rujeolă! Efectul dramatic al prăbușirii ratei de vaccinare în rândul copiilor

Medicii români avertizează că o nouă epidemie gravă este iminentă. Pe fondul blocajelor birocratice și al neîncrederii tot mai mari a părinților în schema de imunizare împotriva rujeolei, România se confruntă cu un risc major de sănătate publică.

Liniștea de pe coridoarele policlinicii din Săcele este una înșelătoare. Pentru medicul de familie Mirela Csabai, care gestionează alături de alți șase colegi o comunitate uriașă de 30.000 de oameni, fiecare zi este o luptă împotriva timpului și a neîncrederii. Deși anul 2026 pare mai calm, ecourile tragediei din 2024, când un copil nevaccinat a murit din cauza rujeolei, încă domină discuțiile din cabinete. Medicul avertizează că, în contextul actual, România rămâne un „butoi cu pulbere”, iar intervenția devine inutilă odată ce focarul a izbucnit deja.

O statistică sumbră la nivel continental

Realitatea medicală românească a atras atenția publicației The Guardian, care confirmă un record negru pentru țara noastră. Datele arată că România a devenit principalul focar de rujeolă al Uniunii Europene, înregistrând în 2024 aproximativ 87% din totalul cazurilor raportate la nivel comunitar. În timp ce Italia, o altă țară afectată, raporta puțin peste 1.000 de cazuri, România depășea pragul de 35.000 de îmbolnăviri între 2023 și 2025. Această prăbușire a sănătății publice a dus la cel puțin 30 de decese, cele mai multe victime fiind sugari care nu împliniseră vârsta vaccinării, dar care au fost infectați de copii mai mari, lăsați neprotejați.

Prăbușirea matematică a imunității de grup

Specialiștii explică acest fenomen prin termeni matematici simpli, dar cu consecințe devastatoare. Imunitatea de grup, singura barieră reală în fața unei epidemii, necesită o acoperire vaccinală de 95%. În prezent, România se află departe de acest prag de siguranță, cu doar 81% dintre copii primiți pentru prima doză a vaccinului ROR. Situația devine critică la rapelul de la vârsta de cinci ani, unde rata națională a scăzut la 60%, existând comunități vulnerabile unde doar doi din zece copii sunt protejați. Epidemiologul Aurora Stănescu subliniază că această vulnerabilitate a devenit deja o problemă de securitate națională, expunând mii de copii la complicații letale precum pneumonia sau encefalita.

Barierele invizibile ale sistemului sanitar

Dincolo de cifre, poveștile personale, precum cea a Casandrei, o mamă din Săcele, scot la iveală un hățiș de obstacole. Deși s-a speriat când fiicele ei au contractat boala și spitalele din Brașov nu mai aveau locuri disponibile, femeia se lovește de dificultăți logistice majore. În comunitățile fără apă curentă sau electricitate, respectarea unui program de vaccinare este aproape imposibilă fără sprijin direct. În plus, modificările legislative din 2015 au pus întreaga presiune pe medicii de familie, eliminând rolul esențial al asistentelor școlare în administrarea vaccinurilor și crescând birocrația. Un părinte poate aștepta și o lună pentru o doză, timp în care teama și dezinformarea online pot schimba decizia inițială de vaccinare.

Lupta pentru încredere în cabinetele supraaglomerate

Medicii de la Institutul „Matei Balș” observă că marea masă a părinților nu face parte dintr-un nucleu radical antivaccinist, ci este formată din oameni indeciși sau speriați de mituri medicale demult infirmate. În acest context, munca medicului de familie devine una de anduranță psihologică. Simona Codreanu, care consultă zilnic peste 50 de pacienți, refuză să rupă dialogul cu părinții reticenți, considerând că pierderea contactului cu aceștia ar fi un eșec definitiv. Strategia medicilor se bazează acum pe recâștigarea încrederii pas cu pas, fiind singura cale de a opri ciclul epidemiilor care continuă să lovească periodic România, transformând boli ce pot fi prevenite în tragedii naționale.