Pițurcă atacă decizia FRF: „I-au pus viața în pericol lui Mircea Lucescu”

Victor Pițurcă a avut o reacție dură în legătură cu situația echipei naționale și cu decizia de a-l menține pe Mircea Lucescu pe bancă la meciul împotriva Turcia.

Fostul selecționer consideră că Federația Română de Fotbal și-a asumat un risc major, în condițiile în care starea de sănătate a lui Lucescu era fragilă. Pițurcă susține că tehnicianul nu ar fi trebuit să fie expus unui asemenea nivel de stres.

Acesta a explicat că, din punctul său de vedere, problemele recente ale lui Lucescu ar avea legătură și cu tensiunea acumulată în urma partidei disputate la Istanbul.

În același timp, Pițurcă a minimalizat forța adversarului, afirmând că naționala Turciei nu este o echipă care să pună mari probleme și că faza golului primit a fost rezultatul unei greșeli simple de poziționare.

Fostul selecționer a subliniat că experiența acumulată de-a lungul carierei îl face să înțeleagă presiunea uriașă asociată meciurilor la nivel de echipă națională, motiv pentru care consideră că decizia de a-l folosi pe Lucescu în acel context a fost una greșită.

În opinia sa, ar fi trebuit găsită o alternativă, pentru a evita riscurile asupra sănătății antrenorului.